Москвич украл 12 тыс. лотерейных билетов на 1,3 млн рублей, но ничего не выиграл

В Москве мужчина похитил почти 12 тысяч лотерейных билетов Фото: Shutterstock

В Москве мужчина похитил почти 12 тысяч лотерейных билетов, но все равно ничего не выиграл. Сумма материального ущерба достигла более 1,3 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Так, житель столицы устроился на работу продавцом билетов в компании «Столото» на Варшавском шоссе. Через несколько месяцев мужчина начал незаметно присваивать билеты себе. Пропажу обнаружили. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК «Присвоение или растрата». Теперь мужчине грозит до 10 лишения свободы. Детали случившегося устанавливаются.

Комментарий пресс-службы Столото для KP.RU: «Действительно, 26.01.2023 АО «Лотереи Москвы» обратилось в УВД по ЮАО ГУМВД России по г. Москве по факту хищения лотерейных билетов сотрудником-консультантом, работавшим в точке продаж лотерейных билетов по адресу Варшавское шоссе, 160. Факт хищения 11 979 билетов моментальных (бестиражных) государственных лотерей на сумму 1,394 миллиона рублей был зафиксирован при инвентаризации.

Среди похищенных билетов было предусмотренное количество выигрышных билетов в соответствии с условиями проведения моментальных (бестиражных) лотерей, утвержденными организатором лотерей в лице Минфина России. Все партии билетов моментальных лотерей предусматривают строго регламентированное количество выигрышей и их суммы».

Ранее KP.RU писал, что в Павловском Посаде мужчина похитил 43 велосипеда и скутер. В ходе расследования была установлена его причастность к совершению еще 32 аналогичных преступлений. Сумма материального ущерба составила более миллиона рублей. Вора задержали.