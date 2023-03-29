Первые зяблики вернулись в Москву после зимовки

В Москву после зимовки прилетели первые зяблики. Фото: ГПБУ «Мосприрода»

В Москву после зимовки прилетели первые зяблики. Обычно самцы возвращаются в город в конце марта – начале апреля, а самки немного позднее – когда приходит настоящая весна и тепло, сообщили в телеграм-канале ГПБУ «Мосприрода».

«Своё название птица получила из-за того, что самцы, которые первыми прилетают в конце марта, зябнут от весеннего холода и снега. Глядя на эту перелетную птицу, нахохлившуюся в непогоду, говорили: «Зябко тебе», - отметили специалисты.

Ранее KP.RU писал, что в Москве экологи составили весенний календарь цветения растений. На природных территориях столицы можно увидеть боле двух тысяч цветов. Среди них – мать-и-мачеха, медуница, подснежник, крокусы, гусиные луки, пролески сибирские и др. Некоторые цветы внесены в Красную книгу Москвы.