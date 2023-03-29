Терапевт Хухрев перечислил самые распространенные виды головной боли

Приступы мигрени могут мучить человека на протяжении всей жизни Фото: Shutterstock

Люди чаще всего страдают головными болями напряжениями и мигренями, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, примерно 70% головных болей у людей от 20 до 60 лет связаны с напряжением. Они возникают у тех пациентов, которые регулярно испытывают стресс. Обычно боли начинаются в течение дня и усиливаются к вечеру. Положительный эффект оказывают иглоукалывание и мануальная терапия.

Еще одна разновидность головной боли – это мигрень. В этом случае у человека чаще всего болит одна половина головы, происходят спазмы и расслабления сосудов. Приступы мигрени могут мучить на протяжении всей жизни.

«Есть специальные группы препаратов, которые можно принимать, и мигрень не будет беспокоить годами. Но подобрать медикаменты должен лечащий врач», - уточнил врач.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Лариса Алексеева рассказала о проблемах со здоровьем на фоне перепадов давления. В период «барической пилы» у людей возникают головные боли, боли в суставах, проблемы с сердцем и сосудами, нарушения сна, приступы агрессии и прочее.

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