Труп 24-летней девушки нашли в квартире на севере Москвы

Тело девушки обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в квартире, расположенной на Бескудниковском бульваре, нашли тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.

Уточняется, что труп обнаружили в среду, 29 марта. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают полную картину произошедшего. Детали случившегося выясняются, личность предполагаемых убийц устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковной Балашихе 14-летняя девочка заказала убийство матери за 350 тысяч рублей. В этом ей помог несовершеннолетний бойфренд и двое его знакомых. Юноши задушили женщину, а через два дня выбросил ее тело на мусорку. Труп нашли случайные прохожие. Подросткам предъявили обвинение в убийстве, идет расследование уголовного дела.