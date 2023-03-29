ЦОДД: Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером 29 марта

В часы пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения), в Москве 29 марта ожидаются восьмибалльные пробки. В основном движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Причины возможных заторов – погодные условия, мелкие аварии и строительные работы. Например, из-за строительных работ движение ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Проспекте Мира д. 198, на Каширском шоссе и других участках.

В часы пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом: так можно сэкономить время в пути. Поездки на личном авто также можно отложить на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве переобувать автомобили можно будет не раньше 10 апреля. По словам синоптика Евгения Тишковца, холода еще могут вернуться в города, поэтому со сменой резины лучше не спешить.