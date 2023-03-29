СК опубликовал видео из квартиры в Москве, где убили молодую девушку

В Москве зарезали 24-летнюю девушку Фото: прокуратура Москвы

Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры на севере Москвы, где жестоко убили 24-летнюю девушку. Видео появилось в телеграм-канале ведомства. По всему дому разбросаны вещи, видно следы борьбы. Кроме того, у двери лежит орудие убийства – окровавленный нож.

Так, в среду, 29 марта, мать обнаружила труп дочери. Как выяснилось, убитая жила в этой квартире со своим сожителем. На теле девушки зафиксировали множество ножевых ранений, в том числе в области шеи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают личность убийцы.

Ранее KP.RU писал, что в одном из хостелов Москвы обнаружили тела двух мужчин. По факту случившегося организована доследственная проверка. Точную причину смерти установят после вскрытия.