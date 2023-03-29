Третий и четвёртый МЦД откроются в Москве к сентябрю этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытом после реконструкции железнодорожном узле `Переделкино`, декабрь 2022 года. Через полгода здесь пойдут первые поезда МЦД-4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 29 марта, общается с жителями в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Первой темой стал транспорт. Мэр сообщил, что по Большой кольцевой линии метро каждый день ездят уже около миллиона пассажиров. Затем он рассказал о развитии рельсового и электрического транспорта.

- Московские центральные диаметры (МЦД) - сегодня по сути наземное метро, ничем не уступающее подземному, - сказал мэр. - Новые диаметры, третий и четвёртый, планируем открыть к сентябрю этого года. Поезда будут ходить по этим направлениям чаще в полтора-два раза в часы пик.

В ближайшее время столичные власти продолжат обновление трамваев и увеличат парк электробусов.

- За два-три года планируем полностью завершить модернизацию трамвайного парка, - отметил Собянин. - Что касается электробусов, они придут во все районы столицы. Мы планируем заменить все автобусы электробусами. Москва одной из первых в Европе динамично меняет автобусный парк. В этом году получим 500 электробусов, а за ближайшие два года удвоим их количество. Сегодня понятно, что электрический транспорт выгоднее обычных машин с моторным топливом. Весь мир движется в этом направлении.