Собянин заявил, что в военкоматах Москвы идет плановая работа

Собянин заявил, что работа московских военкоматов никак не связана с мобилизацией Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ назвал действия московских военкоматов плановой работой в рамках весеннего призыва. Собянин заверил, что в данный момент никаких действий связанных со спецоперацией военкомат не проводит.

“То, что идет плановая работа в военкоматах это понятно. Но речь идет о призыве на срочную службу. Это никак не связано с СВО и военной службой”, – заявил мэр столицы.

Он отметил, что военкоматы работают в обычном режиме, а также работают над привлечением граждан на контрактную службу. Мобилизационных мероприятий не проводится, а слухи, которые встревожили некоторых москвичей, созданы провокаторами для создания паники и раскачки общества.

“Чисто вражеская работа. Это клевета, вранье и провокация”, – заявил Собянин, комментируя слухи.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно также назвал обычной практикой вручение повесток для уточнения данных. По словам Пескова, в Кремле не обсуждают возможность новой волны мобилизации.