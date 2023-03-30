Овчинский: Московские разработчики создали уникальный продукт для водителей междугородних рейсов

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Минтранс России обязал логистические компании использовать на своих автомобилях специальные приборы - тахографы. Они необходимы для фиксации изменения скорости, режим труда и отдыха водителя. Кроме того, эта техника также замечает нарушение дорожных правил. Информация затем сохраняется на специальной карте шофёра. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные компании объединили свои усилия и выпустили комплект из картридера для подключения мобильного и приложения «ТАХОВОД Комплект». С его помощью водителям грузовиков и междугородних автобусов станет удобнее отслеживать свой график. Авторами уникального прибора стали разработчик RFID-продукции из Зеленограда компания ISBC и предприятие «ИМИКТЕХ».

«С его помощью можно выгружать данные о рейсе с карты водителя, включая информацию о количестве часов работы и отдыха, просматривать выявленные нарушения, отправлять отчеты в транспортные компании и выполнять другие задачи», – отметил глава ведомства.

Прежде, чтобы выгрузить сведения с карты, водителям приходилось делать это через свою автоколонну или с помощью специального портала с компьютера. Теперь можно подключиться удалённо, когда и где угодно.

Как пояснил руководитель проектов компании ISBC Кирилл Елизаров, для новинки подобрали самое оптимальное аппаратное решение с несколькими форматами передачи данных. Размер устройства при этом небольшой, что тоже важно. Ему не нужны никакие переходники. Плюс ко всему им можно пользоваться по очереди с разными гаджетами без ограничений по их количеству. Ещё несколько преимуществ новинки назвал генеральный директор компании «ИМИКТЕХ» Иван Мораль. Сюда входят экономия на лицензии и оборудовании для мобильного приложения, возможность работы с любыми мобильными устройствами, передача данных с картридера при помощи Bluetooth или USB-кабеля.

Напомним, благодаря созданию в Москве своих производств инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность использовать качественную инфраструктуру и системную помощь города. Им доступны свыше двух десятков мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.