Подозреваемого в убийстве 24-летней девушки на севере Москвы задержали

Зарезавший девушку на севере Москвы признал вину и заявил, сто совершил убийство в состоянии наркотического опьянения Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. Это сожитель погибшей. Молодой человек признал вину и пояснил, что в момент преступления находился в наркотическом опьянении, сообщает пресс-службе столичного главка СК РФ.

В прокуратуре добавили, что после совершения убийства парень пытался выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что 29 марта мать обнаружила труп своей 24-летней дочери в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. На теле девушки зафиксировали несколько ножевых ранений, в том числе в области шеи. В одной из комнат лежал окровавленный нож. По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Расследование продолжается. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.