Сергунина: В Москве стартует прием заявок на субсидии для экспортеров

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Столичные экспортеры могут компенсировать часть своих расходов. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, заявку на субсидию, которую предоставляет Правительство Москвы, нужно оформить в период с 3 апреля по 31 мая.

«Субсидия позволит столичным экспортерам возместить затраты, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности. Всего с 2019 года объем оказанной им финансовой поддержки превысил полтора миллиарда рублей. Московские товары активно выходят на рынки дружественных стран, благодаря чему увеличивается производство и появляются новые рабочие места», — рассказала Наталья Сергунина.

Максимальный размер выплаты — три миллиона рублей. С ее помощью разрешается частично возместить затраты, понесенные с 2020 по 2023 год. Например, на получение патентов, сертификацию продукции и систем менеджмента, адаптацию к выходу на зарубежные рынки. Кроме того, полученную субсидию можно направить на компенсацию расходов на транспортировку товара за рубеж в 2022 и 2023 годах. Причем предприниматели вправе направить заявки сразу по нескольким направлениям.

Например, в прошлом году субсидию получила компания, создающая проекты в сферах дизайна, архитектуры и технологий. Ею компенсировали траты на адаптацию программного обеспечения для продажи на рынке Бразилии. Другое предприятие, поставляющее выхлопное оборудование, смогло покрыть часть расходов на его доставку в Таиланд, Марокко, Сербию и Индию.

Напомним, для получения субсидии представителям бизнеса нужно подтвердить фактически понесенные затраты, предоставив соответствующие документы.