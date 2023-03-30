Автомобиль сбил пешехода на бульваре Энтузиастов в Москве

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и бригада скорой помощи Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на бульваре Энтузиастов в районе дома 2 водитель сбил пешехода. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром в четверг, 30 марта.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в частности – инспекторы ДПС и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Судя по кадрам с места ДТП, под колеса легковушки попал мужчина.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону области затруднено незначительно, занята одна полоса из четырех.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 29 марта, два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Сведения о пострадавших не поступали. Движение на участке было затруднено, были временно перекрыты две полосы из трех. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.