Проект КРТ для участка бывшей промзоны в районе Черемушки реализует городской оператор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На юго-западе Москвы приведут в порядок участок бывшей промзоны «Квартал 25а Черемушки» по программе комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город выбрал оператора для реализации проекта - казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Ему предстоит застроить 5,34 гектара около центра планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. Пока в этом месте находятся склады, гаражи и автосервис. После освобождения площадки здесь возведут более 161 тысячи квадратных метров недвижимости. Часть из них отдадут под жилые дома для участников реновации.

«В реализацию проекта вложат более 13 миллиардов рублей, бюджетный эффект превысит 110 миллионов рублей в год, - отметил заммэра. - В результате в районе Черемушки появится более 200 рабочих мест».

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, жилье для переселенцев из сносимых домов реновации займёт свыше 138 тысяч квадратных метров. Кроме того, по проекту построят более 22 тысяч «квадратов» общественно-деловых сооружений, в том числе школу на 275 мест, детский сад на 125 мест и коммунальные строения.

«Предельный срок реализации проекта составляет пять лет», - пояснил Гаман.

Программа КРТ затрагивает и другие районы столицы. Например, уже намечено преобразование участков бывших промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан», «Автомоторная», «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево». Эти проекты возьмут на себя не только назначенные городом операторы, но и инвесторы. Благодаря КРТ Москва получит дополнительно 550 тысяч рабочих мест. Примерно три триллиона рублей составят поступления в городской бюджет. А вложения в проекты намечены в общей сумме семь триллионов рублей.