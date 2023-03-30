Хирурги в Москве спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков от конструктора

Врачи извлекли из желудка девочки 12 магнитных шариков от конструктора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) №9 им. Сперанского извлекли из желудка девочки 12 магнитных шариков от конструктора. Ребенок их проглотил, сообщили в пресс-службе столичного Депаздрава.

Инородные тела вызвали непроходимость и повредили стенки тонкой кишки пациентки. Магниты притягивались друг к другу и зажимали петли тонкой кишки, а на стенках кишечника образовалось девять отверстий. Хирурги экстренно провели операцию и удалили магнитные шарики.

На третий день после хирургического вмешательства ребенок сам смог сходить в туалет. Чрез десть дней девочку выписали из больницы.

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