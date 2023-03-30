Ефимов: Москва выделила предприятиям займы на 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о выделении займов на развитие внешнеэкономической деятельности городским производителям. Напомним, такую помощь с 2018 года они могут оформить через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Каждая компания вправе получить до 300 миллионов рублей. Сумма оформляется на срок до пяти лет. При этом действует ставка от трех процентов.

«За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт».

По его словам, за последние пять лет такая помощь города позволила увеличить поставки товаров за рубеж московским компаниям, выпускающим продукты питания, косметику, медицинское оборудование, роботизированные система и огнеупорные материалы. Помимо этого, предприятия могут модернизировать свои производства, создавать дополнительные рабочие места, разрабатывать новинки и выпускать ещё больше необходимых покупателям товаров.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в 2023 году такими займами в общей сумме полмиллиарда рублей воспользовались уже три городских предприятия.

«Заем на 100 миллионов рублей на развитие экспорта получил производитель роботизированных комплексов, по 200 миллионов рублей – производители косметики и медоборудования», – пояснил глава ведомства.

При необходимости с московскими экспортерами индивидуально работают также и специалисты Центра «Моспром». Они берут на себя анализ целевых рынков для производителей. Причем собирают данные в том числе строго под конкретное предприятие. Это даёт возможность выбрать самый продуктивный вариант вывода компании на мировые рынки. Для участников байерской программы доступны бесплатные услуги, например, поиск контрагентов, проведение переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Эксперты центра также помогают столичным экспортерам стать участниками международных выставок и бизнес-миссий.