Пассажирка пыталась ввезти украшения на 2,8 млн рублей через Шереметьевскую таможню

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде. Фото: ФТС

Шереметьевские таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирные украшения – часы Piaget и кольцо Cartier –стоимостью в 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Гражданка Азербайджана прилетела в Москву из Стамбула. Женщина проследовала через «зеленый коридор», но там ее остановили таможенные инспекторы. В багаже пассажирки нашли незадекларированные ювелирные изделия.

По данным эксперта, украшения выполнены из золота 750 пробы, а часовые стекла – из сапфирового стекла. Стоимость задержанных товаров достигает 2,8 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров».

Ранее KP.RU писал, что в Домодедово задержали супругов за контрабанду ювелирных изделий Cartier на 4 млн рублей. В отношении пары возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.