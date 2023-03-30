В Москве за сутки выявили 1771 новый случай заражения коронавирусом

Госпитализировали 131 человека, 1820 пациентов успешно прошли лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 выявили 2134 человек, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в четверг, 30 марта.

Госпитализация потребовалась для 131 жителя столицы, 1820 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 476 064 случая COVID-19, 3 281 196 горожан выздоровели после болезни, 48 450 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки ковидом заразились 10 750 человек, 1714 жители страны попали в стационары, 12 476 пациентов вылечились, 32 россиянина скончались от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что в Москве хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков от конструктора. Инородные тела вызвали непроходимость и повредили стенки тонкой кишки.