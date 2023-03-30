Аллерголог Бобрикова сообщила о начале цветения ольхи и плесневых грибов в Москве

В Москве уже встречаются споры плесневых грибов и пыльца ольхи Фото: Shutterstock

В Москве уже встречаются споры плесневых грибов и пыльца ольхи. В ближайшее время в столичном регионе зацветут дуб и береза, предупредила аллерголог Елена Бобрикова в беседе с АГН «Москва».

По словам специалистки, в медучреждения уже начали приходить пациенты с жалобами на выделения из носа, насморк, сухость и жжение глаз, слизистой. Встречаются случаи бронхиальной астмы.

Врач посоветовал аллергикам не время цветения растений уехать в другой регион. Если нет возможности отправится в отпуск, то необходимо носить маски, косынки, кепки, солнцезащитные очки и пользоваться защитными спреями для носа.

«Если вы приходите с улицы, то необходимо по возможности сразу стирать верхнюю одежду, так как на ней оседает пыльца, также следует промыть нос, глаза и ополоснуть волосы водой», - добавила Бобрикова. Кроме того, в сезон аллергий лучше отказаться от фитотерапии и чрезмерного употребления алкоголя.

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