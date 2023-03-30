Ликсутов: Во всех кассах БКЛ работает оплата через Систему быстрых платежей

Московское метро входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиры столичного метро могут сегодня оплатить свой проезд любым из нескольких удобных способов. Во всех кассах Большой кольцевой линии (БКЛ) работает Система быстрых платежей. Кроме того, на БКЛ плата за проездной билет принимается на выбор:

- банковской картой на любом турникете, в том числе телефоном Android с NFC c загруженной картой «Мир»;

- с помощью биометрических технологий;

- «Тройкой» или «Единым»;

- наличными и банковской картой в кассах или автоматах по продаже билетов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем самые технологичные и удобные сервисы в московском метро, чтобы поездки горожан становились еще комфортнее, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Только по распознаванию лица на БКЛ с 6 марта совершено более 250 тысяч поездок».

По его словам, Москва – один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. Среди них, например, Система быстрых платежей (СБП).

«На 423 турникетах на вход на Большом кольце мы также установили сканеры QR-кодов, которые позволят скоро запустить СБП на турникетах, - уточнил Ликсутов. - Каждый пассажир сам выбирает наиболее удобный способ оплаты, а мы предоставляем такую возможность».