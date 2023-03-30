Мужчина выстрелил в сына во время семейной ссоры на юго-востоке Москвы

В Москве мужчина выстрели в сына, который угрожал ему ножом Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве в ночь на 30 марта произошел семейный конфликт со стрельбой: 58-летний мужчина выстрели в сына, когда тот начал угрожать ему ножом, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в квартире на Волжском бульваре. Мужчина схватил нож и попытался напасть на отца. В ответ родственник взял травматическое оружие и выстрели сыну в бедро. Пострадавший жив.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они изъяли у мужчины травматический пистолет с магазином, гильзу и резиновую пулю. Уточняется, что разрешение на оружие у стрелявшего есть. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина открыл стрельбу в отделении банка на Неманском проезде в Москве. Никто из сотрудников и посетителей финансовой организации не пострадал. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.