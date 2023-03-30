«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до утра 31 марта

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать с вечера четверга до утра пятницы. Об этом свидетельствуют данным прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения с 21 ч. 30 марта до 09 ч. 31 марта. Местами гололедица», - сказано в сообщении.

Напомним, желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшие осадки и до +7 градусов ожидаются в Москве 30 марта. Ночью в столице подморозит до -3…-1 градуса, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Похолодание продолжится и в первых числах апреля.