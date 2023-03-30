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НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:36

Пожар произошел в подвале жилого дома на Малой Бронной улице в Москве

На месте работали экстренные службы города
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В центре Москвы произошел пожар в подвале жилого дома

В центре Москвы произошел пожар в подвале жилого дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на Малой Бронной улице произошел пожар в подвальном помещении жилого дома. В настоящий момент возгорание ликвидировали, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что здание загорелось днем в четверг, 30 марта. Из постройки шел густой дым. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС потушили огонь, площадь возгорание составила 10 квадратных метров. В результате пожара никто из жильцов не пострадал, эвакуация не проводилась. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 26 марта один человек погиб при пожаре девятиэтажке на севере Москвы. Огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже на 4-м Новомихайловском проезде. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.