В Москве против треш-блогера Базарова возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Фигуранта доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий
Фото: Герман ВОЛКОВ
В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов против блогера Станислава Базарова, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».
Так, по данным следствия, 28 марта, в Зеленограде парень осквернил икону и выложил соответствующий ролик в социальных сетях. На кадре он находился в полуобнаженном виде. В рамках предварительного следствия назначат религиоведческую экспертизу. Фигуранта доставили в подразделение СК.
Из открытых источников известно, что Станислав Базаров - 20-летний треш-блогер.
Ранее KP.RU писал, что в Москве модель и бьюти-блогерша умерла после уколов «коктейля красоты». Ее парень попал в реанимацию.