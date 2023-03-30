В Москве против треш-блогера Базарова возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Фигуранта доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов против блогера Станислава Базарова, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Так, по данным следствия, 28 марта, в Зеленограде парень осквернил икону и выложил соответствующий ролик в социальных сетях. На кадре он находился в полуобнаженном виде. В рамках предварительного следствия назначат религиоведческую экспертизу. Фигуранта доставили в подразделение СК.

Из открытых источников известно, что Станислав Базаров - 20-летний треш-блогер.

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