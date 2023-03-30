ЦОДД: пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером 30 марта

В Москве вечером 30 марта ожидаются восьмибалльные пробки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения), в столице вечером 30 марта ожидаются пробки в 7-8 баллов. Основные заторы образуются в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях, сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Причина дорожных заторов – мелкие аварии, строительные работы и неблагоприятные погодные условия. Так, например, из-аз строительных работ движение ограничено на 14 км, 27 км, 32 км, 85 км МКАД, на Волгоградском проспекте д. 45, Проспекте Мира д. 198.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом: так можно сэкономить время в дороге.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшие осадки и до +7 градусов ожидаются в Москве в четверг. Однако ночью в столице подморозит до -3...-1 градуса. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.