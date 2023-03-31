Ефимов: Реорганизацией участка бывшей промзоны Южное Очаково займётся инвестор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об итогах торгов на право оформления договора о комплексном развитии территории (КРТ). Речь идёт об участке бывшей промзоны № 37а «Южное Очаково» на западе города. Его площадь - 12,98 гектара. Пока здесь находятся склады, автосервисы и недострой. Принявшей участие в аукционе компании и ставшей единственным его участником город предложил подписать соответствующий документ о КРТ. Застройщик «ЛАКШЕРИ КЛАБ», входящий в Sezar Group, должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей».

По его словам, в результате в столице будет создано более трех тысяч дополнительных рабочих мест.

Как только будет подписан контракт, инвестор начнет разработку проектной документации и потом уже сможет развернуть строительство.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми подробностями. На участке запланировано строительство промышленных предприятий - 135 тысяч квадратных метров, общественно-деловых сооружений - ещё примерно 54 тысячи «квадратов».

«Участок станет современным деловым кварталом, где разместятся магазины, кафе, офисные комплексы, а также логистический центр», – добавил Гаман.

Кстати, и другие округа Москвы преобразятся по программе КРТ. Например, инвесторы приведут в порядок участки бывших столичных промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшку на улице Новая Ипатовка, 23А, закрытую стройку в Тропарево-Никулине и участок с недостроем в Тимирязевском районе. А выбранные городом операторы возьмут на себя ещё 15 таких участков. Среди них - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево» и неэффективно используемые земли в Хорошево-Мневниках, Москворечье-Сабурово и Южнопортовом.

Ожидаемый результат КРТ для столицы - около 550 тысяч новых рабочих мест, 7 триллионов рублей инвестиций и около 3 триллионов рублей бюджетных поступлений.