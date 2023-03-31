Лже-соцработница украла 355 тысяч рублей у 84-летней пенсионерки в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 40-летняя женщина представилась социальным работником и пришла в квартиру 84-летней пенсионерки. Она рассказала пожилой женщине, что по новой денежной реформе необходимо обменять имеющиеся наличные. Таким способом она смогла украсть 355 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Хозяйка квартиры поверила словам аферистки и принесла свои сбережения.

Пересчитав купюры, лже-соцработница сказала, что нужно написать заявления. Пенсионерка убрала деньги под подушку и согласилась пройти на кухню для оформления документов. Составив документ для отвлечения внимания, мошенница резко заторопилась уйти, а после этого, 84-летняя москвичка заметила пропажу средств из под подушки.

Сотрудники правопорядка смогли задержать женщину в месте ее временного проживания в Павловском Посаде. Денег при ней уже не было. Теперь ей грозит тюремный срок до шести лет за кражу в крупном размере.

Ранее KP.RU писал, что женщина в Шереметьево пыталась незаконно провезти украшений на 2,8 миллиона рублей. Ее задержали таможенники на «зеленом» коридоре.