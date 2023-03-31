На юго-западе Москвы мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН

На юго-западе Москвы на лестничной площадке одного из домов на бульваре Адмирала Ушакова, 24-летний мужчина изнасиловал ранее знакомую 14-летнюю девочку. Она рассказала о произошедшем родителям и те сразу же обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Это произошло вечером 28 марта 2023 года.

Следователям удалось задержать подозреваемого мужчину и предъявить ему обвинение в изнасиловании несовершеннолетней девочки. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.

После проведения необходимых мероприятий и экспертиз, для сбора и укрепления доказательной базы, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы мужчина надругался над 13-летней девочкой в лифте. Он снимал квартиру в этом подъезде, а следователям удалось задержать педофила.