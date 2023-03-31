Синоптик Шувалов предупредил о дождливых выходных в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящие выходные дни в Москве будут весьма дождливыми, однако дожди будут кратковременными и не очень обильными. Температура воздуха будет держаться в районе от восьми до десяти градусов тепла. Об этом рассказали на портале «News.ru» со слов руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

Атмосферное давление будет колебаться от 740 до 745 миллиметров ртутного столба.

Возможно, что дожди будут идти в столице еще целую неделю, однако их интенсивность немного снизится. При этом существенных похолоданий на фоне осадков не прогнозируется.

Ранее KP.RU писал, что из-за тумана в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 17:00 до 21:00. Водителям рекомендуется снизить привычную скорость и быть наиболее внимательными возле нерегулируемых пешеходных переходов.