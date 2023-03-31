В Москве прошло восьмое заседание рабочей группы по внедрению ТИМ

Сегодня в столице около 200 различных объектов проектируется и строится с применением технологий информационного моделирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице прошло восьмое заседание рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительной отрасли. Его участниками стали руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин и представители строительных организаций города.

«Восьмое заседание межведомственной рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при реализации строительных проектов Москвы состоялось в столице. В нем приняли участие представители профильных ведомств Стройкомплекса Москвы и ресурсоснабжающих организаций», - говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Открывая совещание, Сергей Левкин подчеркнул важность принятия коллегиального решения по практическому применению «Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства» в ходе реализации градостроительных проектов в столице.

«Разработанная методика определяет алгоритм формирования требований технического задания на городские объекты, возводимые с применением ТИМ», - сообщил глава Стройкомплекса Москвы.

Разработанная специалистами методика предлагает новый подход к процессу разработки цифровой информационной модели (ЦИМ), который позволяет определить набор свойств такой модели и в дальнейшем создать цифровой двойник здания. Методика также содержит данные для перевода технического задания в типовую электронную форму. Такой способ позволяет сэкономить время и средства заказчиков.

По словам Сергея Левкина, цифровизация строительной отрасли Москвы активно развивается. Сегодня в столице около 200 различных объектов проектируется и строится с применением технологий информационного моделирования. Переход к цифровой экономике требует качественного изменения организационных и технологических подходов при реализации поставленных задач. «Умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий - от проектирования и строительства до эксплуатации.

Созданная с помощью технологии информационного моделирования модель будущего здания применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник при эксплуатации объекта. Цифровой двойник помогает специалистам следить за состоянием объекта, что продлевает его жизненный цикл на десятки лет. Кроме того, этот метод увеличивает производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования - более чем на 15%, а также снижает затраты на внеплановое обслуживание до 50%.

В строительной отрасли идет активное импортозамещение программного обеспечения. Для реализации московских строительных проектов применяются программные продукты, разработанные в России.