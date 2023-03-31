Врачи в Москве выявили еще 1549 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 1549 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 31 марта. От осложнений протекания болезни скончались семь жителей столицы. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

1773 пациента смогли полностью выздороветь и избавиться от всех недомоганий.

Госпитализация понадобилась для 112 пациентов, которые стали чувствовать себя хуже из-за болезни и им понадобилось постоянное наблюдение врачей. До улучшения самочувствия они будут проходить стационарный курс лечения.

Остальные же заразившиеся лечатся амбулаторно.

Несмотря на снижение количества зараженных, врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации, чтобы прекратить дальнейшее распространение вируса и снизить риск заражения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве зарегистрировали 1771 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки по данным на 30 марта. Осложнения заболевания унесли жизни шестерых москвичей.