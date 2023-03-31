СК проводит проверку по факту изнасилования ученика в стенах школы в Новой Москве

СК проводит проверку по факту еще одного изнасилования ученика школы в Новой Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы проводят проверку по сообщениям о якобы изнасиловании одного из учеников школы №1392 в Новой Москве в стенах учебного заведения. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, достоверность информации о случившемся проверяется. Об этом KP.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в Telegram-канале «Baza» опубликовали информацию, что 12-летний мальчик якобы периодически подвергался насилию в здании школы.

Сейчас проводятся доследственные мероприятия, которые помогут воссоздать всю картину произошедшего, а также установить круг подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетним.

Напомним, что это ранее KP.RU рассказывал о случае, как ученик этой же школы снимал на видео с сексуальным подтекстом мальчика, а позже это видео попало в школьные чаты. Администрация школы на всех этапах расследования содействовала сотрудникам правопорядка, а злополучное видео было снять в квартире у одного из учеников.