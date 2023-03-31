iPhone 13 Pro Max вошёл в тройку самых популярных смартфонов у москвичей - МегаФон

iPhone 13 Pro Max стал лидером по количеству новых подключений к мобильной сети МегаФона в Москве – за прошедший год этот смартфон жители столицы выбирали в качестве нового гаджета чаще других, и модель вошла в тройку самых популярных. Фото: Shutterstock

iPhone 13 Pro Max стал лидером по количеству новых подключений к мобильной сети МегаФона в Москве – за прошедший год этот смартфон жители столицы выбирали в качестве нового гаджета чаще других, и модель вошла в тройку самых популярных.

Всего в сети зарегистрировано 6,5 тыс. различных моделей смартфонов. Еще в марте 2022 года iPhone 13 Pro Max не был так востребован и находился на 28 строчке, однако за год сумел подняться аж на третью позицию.

Как отмечается в сообщении оператора, в прошлом году российские ретейлеры смогли обеспечить россиян линейкой iPhone 13 после заморозки официальных поставок компанией Apple. Вместе с iPhone 13 Pro Max высокой популярностью пользовалась и модель 13 Pro, которая вошла в десятку самых продаваемых смартфонов. Также покупателей могла привлечь цена: после выхода iPhone 14 стоимость предыдущей линейки снизилась до 10%.

Популярность смартфонов Apple продолжает расти – их доля в топ-10 устройств увеличилась до 67%. Как и год назад, лидерство сохраняет iPhone 11, на второй строчке расположился iPhone XR, замыкает Топ-3 iPhone 13 Pro Max. Далее следуют Xiaomi Redmi 9A и 9С, iPhone 7, Samsung Galaxy A12, iPhone 12, Samsung Galaxy A51 и iPhone 13 Pro.

Отметим, что в Москве традиционно самый высокий процент пользователей устройств Apple. Доля этого бренда в столице составляет 28,7%, в то время как в целом по стране на Apple приходится 18,7% гаджетов, зарегистрированных в сети. Второе и третье место занимают Samsung (23,8%) и Xiaomi (23,2%).