В центре Москвы мужчина украл два смартфона из салона сотовой связи Фото: Александр ГЛУЗ

В одном из салонов сотовой связи на Таганской улице мужчина попросил у менеджера показать ему два мобильных телефона разных цветов для сравнения, а после этого взял их в руки и выбежал из помещения, не оплатив товар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников правопорядка удалось задержать подозреваемого, но краденым имуществом он уже успел распорядиться по собственному усмотрению. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU рассказывал, как лже-соцработница украла в 84-летней москвички 355 тысяч рублей. Она пришла в квартиру к пенсионерке и рассказала, что по новой реформе необходимо поменять все наличные деньги. После этого она ввела женщину в заблуждение и украла деньги.