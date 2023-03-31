В московском индустриальном парке «Руднево» начали выпуск гражданских беспилотников

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В России создают Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В рамках проекта в столичном индустриальном парке «Руднево» открылось новое производство гражданских беспилотников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном telegram-канале. Глава города сообщил, что в планах создать большой кластер на тысячи рабочих мест.

«В ноябре прошлого года мы приняли решение о создании на территории "Руднёво" Федерального центра беспилотных авиационных систем. По сути, это большой кластер, где будут созданы тысячи рабочих мест», – сказал Сергей Собянин.

Как уточнил мэр Москвы, в марте текущего года компания "Аэромакс" начала выпускать на новой площадке беспилотные авиационные системы вертолётного типа, предназначенные для грузоперевозок и полётов в сложных метеоусловиях.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Это первый научно-практический центр в стране, который будет заниматься всеми компетенциями — это и производство, и эксплуатация, и испытательный центр.

«В рамках индустриального парка уже построили 120 тысяч квадратных метров производственных площадей (18 корпусов — прим.ред.) — это современные, качественные производственные площади», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Уже сейчас строится корпус под сервисный-центр для будущих сотрудников резидентов площадки. В планах также застройка до 500 тысяч квадратных метров. Параллельно с этим на федеральном уровне идет обсуждение нормативно-правовой базы, чтобы беспилотные летательные аппараты могли развиваться, как и классическая авиация.

— Задачи две. Первая — обеспечение адекватного спроса на продукцию. А спрос на продукцию будет обеспечен только тем, что мы создадим пространство для использования БПЛА. Вторая — обеспечить безопасность тех, кто будет работать с беспилотниками, — добавил Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Первым участником кластера стала компания «Аэромакс». Ее устройства предназначены для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. Например, в сферах сельского хозяйства и газово-нефтяной отрасли. В планах расширить производственные мощности еще на три корпуса индустриального парка. Бизнес намерен инвестировать 5,4 млрд рублей и открыть 2000 рабочих мест.

Чтобы беспилотная авиация развивалась активнее, индустриальный комплекс «Руднево» включили в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы и другие преференции