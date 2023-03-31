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НовостиОбщество31 марта 2023 13:06

Директор школы в Новой Москве не подтвердил обвинение учеников в изнасиловании

Обвинение ученикам, чьи характеристики запрашивали, не предъявлены
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Роман ПОЛОСИКОВ
Директор школы в Новой Москве опроверг обвинение своих учеников в изнасиловании

Директор школы в Новой Москве опроверг обвинение своих учеников в изнасиловании

Фото: Shutterstock

После публикации в ряде СМИ сообщений об обвинении нескольких учеников школы №1392 в Новой Москве в изнасиловании 12-летнего мальчика, директор школы сообщил, что на данный момент такая информация не поступала. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Следственный комитет на данный момент проводит проверку.

Школа предоставила абсолютно всю запрошенную информацию, а на данный момент, обвинения ученикам, чьи характеристики запрашивались, не предъявлены.

Также отмечается, что никаких обращений от ученика или его родителей в школу не поступало. При этом школа готова оказать необходимую психологическую или любую другую помощь ученикам и их родителям, если она им потребуется.

Напомним, что ранее KP.RU писал о доследственной проверке школы №1392 в Новой Москве из-за сообщений об изнасиловании ученика. Проводились мероприятия, которые необходимы для воссоздания полной картины произошедшего.