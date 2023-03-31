Водитель сбил коляску с ребенком на востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

На улице Просторная 63-летняя женщина за рулем автомобиля марки «Тойота» двигаясь задним ходом совершила наезд на коляску с ребенком. Мать не успела среагировать и ребенок пострадал. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Ребенка доставили в одну из городских больниц для контрольного и более подробного осмотра сотрудника медучреждения.

Прокуратура взяла на контроль весь ход и расследование данного административного дела. Сотрудникам правопорядка предстоит восстановить всю картину произошедшего, а также привлечь к ответственности виновного в столкновении.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина, который избил хозяйку квартиры в центре Москвы до внутричерепных травм. Свою вину он не признал, однако суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 мая. Расследование по уголовному делу продолжается.