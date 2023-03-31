Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 16:18

Мать предстанет перед судом в Москве за вовлечение 15-летней дочери в занятие проституцией

Для противоправных действий она арендовала квартиру в столице
Роман ПОЛОСИКОВ
Мать предстанет перед судом в Москве за вовлечение 15-летней дочери в занятие проституцией

Мать предстанет перед судом в Москве за вовлечение 15-летней дочери в занятие проституцией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 34-летняя женщина предстанет перед судом за вовлечение в занятие проституцией своей 15-летней дочери. Для оказания услуг интимного характера она арендовала квартиру в столице и размещала объявления на специальных сайтах. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Еще в июле 2020 года она предложила дочери подобное занятие, чтобы материально помогать семье, на что та согласилась.

Противоправные действия на съемной квартире они совершили в течение почти двух лет. Интимные услуги оказывались за деньги мужчинам, чьи личности не установлены. Задержали женщину только 14 декабря 2022 года.

Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, а фигурантке дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что водитель на востоке Москвы сбил коляску с ребенком, после чего малыша доставили в одну из городских больниц для более подробного осмотра. Прокуратура взяла ход расследования этого дела под свой контроль.