Мать предстанет перед судом в Москве за вовлечение 15-летней дочери в занятие проституцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 34-летняя женщина предстанет перед судом за вовлечение в занятие проституцией своей 15-летней дочери. Для оказания услуг интимного характера она арендовала квартиру в столице и размещала объявления на специальных сайтах. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Еще в июле 2020 года она предложила дочери подобное занятие, чтобы материально помогать семье, на что та согласилась.

Противоправные действия на съемной квартире они совершили в течение почти двух лет. Интимные услуги оказывались за деньги мужчинам, чьи личности не установлены. Задержали женщину только 14 декабря 2022 года.

Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, а фигурантке дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что водитель на востоке Москвы сбил коляску с ребенком, после чего малыша доставили в одну из городских больниц для более подробного осмотра. Прокуратура взяла ход расследования этого дела под свой контроль.