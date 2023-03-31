В Новой Москве 6-летний ребенок в детском саду выпил щелочь и попал в реанимацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из детских садов в Новой Москве 6-летний ребенок выпил щелочь и попал в реанимацию. Он самостоятельно зашел на кухню и нашел кружку в которой была жидкость для посудомоечной машины. Об этом рассказали в Telegram-канале «112».

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

К моменту, когда воспитатель заметила отсутствие одного из малышей, у того уже сильно покраснели губы и он махал руками, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Скорая помощь подоспела достаточно быстро и доставили его в ближайшее медицинское учреждение.

Специалисты сейчас оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее KP.RU писал, что на востоке Москвы водитель сбил коляску с ребенком, двигаясь задним ходом. После инцидента ребенка доставили в одну из городских больниц для более подробного обследования.