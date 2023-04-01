Московский нефтеперерабатывающий завод встречает 85-летие

Предприятие ежегодно перерабатывает более 12 млн тонн нефти. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод ведет свою историю с 1 апреля 1938 года. Именно в этот день здесь переработали первую тонну нефти. Сегодня предприятие отмечает 85-летие, ежегодно перерабатывая более 12 млн тонн нефти. Произведенные на МНПЗ нефтепродукты поступают на автозаправки центральной части России и аэропорты московского авиационного узла.

«Московский нефтеперерабатывающий завод – важная часть инфраструктуры города, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. - Предприятие обеспечивает около 2,3 тысячи человек рабочими местами, а производственные мощности завода позволяют покрыть более трети запросов Москвы на моторное и авиационное топливо... Благодаря модернизации, которую планирует завершить к 2025 году, завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза».

Во время Великой Отечественной войны МНПЗ переработал более 2,8 млн тонн нефти для военной техники.

В 1960-м году завод выпустил первый отечественный полипропилен – основу изделий из пластика. А вскоре стал частью топливного кольца столицы, объединяющего все нефтебазы и аэропорты столичного региона.

В 2011 году производственный комплекс перешел под управление «Газпром нефти», которая начала масштабную модернизацию производства. Сегодня обновление технологий на предприятии практически завершено. Осталось совсем немного -

установить комплекс глубокой переработки, который позволит довести переработку почти до 100%. Завершить модернизацию планируется в 2025 году. Завод перейдет на безотходное производство, минимизируя воздействие на окружающую среду и окрестные районы столицы.

Сейчас завод выпускает свыше 30 наименований продукции, включая бензин и дизельное топливо класса Евро-5, авиационный керосин, сжиженный газ, судовое топливо и битум для ремонта и строительства дорог.