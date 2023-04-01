Ефимов: Реорганизацией неэффективно используемой территории в Ярославском районе займётся назначенный городом оператор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото:

На северо-востоке Москвы полностью преобразится неэффективно используемый участок в Хибинском проезде. По проекту комплексного развития территории (КРТ) здесь появятся общественно-деловые сооружения и жилые дома для участников реновации. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этим займётся выбранный городом оператор - казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Такое решение одобрено столичными властями.

«Вложения в реализацию проекта составят более 13,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Бюджетный эффект для города – более 500 миллионов рублей в год. Кроме того, в столице появится более 1,5 тысячи рабочих мест».

Благодаря модернизации уже находящихся на участке строений и появлению новых по проекту КРТ использование этой земли станет более экономически выгодным для города.

Некоторыми подробностями предстоящего обновления заброшки в Ярославском районе столицы поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. За ближайшие пять лет здесь построят свыше 71 тысячи квадратных метров жилья для переселенцев реновации.

«Проектом запланирована также общественно-деловая застройка, включая школу на 250 мест и детский сад на 125 малышей, многоуровневый паркинг, объекты здравоохранения и спорта, - уточнил Гаман. - Территорию благоустроят и сделают комфортной для жизни и работы горожан».

Напомним, по программе КРТ назначенные городом операторы приведут в порядок 18 участков - в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», «Квартал 25а Черемушки», а также в производственной зоне «Алабушево». В этот список входят и неэффективно используемые земли в пяти районах города. Среди них - Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

В целом благодаря проектам КРТ в столице будет создано около 550 тысяч дополнительных рабочих мест. Вложения при этом составят огромную сумму - семь триллионов рублей! А городской бюджет получит примерно три триллиона рублей.