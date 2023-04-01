Посетители Московского зоопарка отравили кондора Кузю Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке посетители отравили кондора Кузю. Дежурные зоологи нашли его лежащим в поилке. Он не поднимал голову и дергался в судорогах. Сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунут птицам через решетку какую-то еду. Об этом рассказала в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Кузя доставили в ветеринарный корпус, где ему сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы/

Сейчас он находится в тяжелом состоянии и впереди пострадавшего ждет длительный курс лечения и реабилитации. Сотрудники службы безопасности в это время просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы установить личности посетителей, которые причастны к произошедшему.

Посетителям напоминают, что кормить животных строго запрещено, за исключением особо оговоренных случаев.

Ранее KP.RU писал о том, что Московский зоопарк с первого апреля перешел на весенний режим работы. Теперь посетить обитателей зоопарка можно с 9:00 до 20:00, а вход будет открыт до 19:00.