Пять человек спасли из пожара в доме на улице Академика Королева в Москве Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Сообщение о пожаре в жилом 22-этажном доме на улице Академика Королева дом №8 корпус 2 поступило на пульт дежурного в 04:34. Прибывшие на место пожарные спасли из пожара с помощью специальных устройств пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Еще десять человек удалось эвакуировать по незадымляемой лестнице.

Пожар разгорелся в одной из квартир на 18 этаже, а общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на 19 этаж, но пожарным удалось ликвидировать новый очаг возгорания на балконе на верхнем этаже.

Усилиями пожарно-спасательных расчетов удалось ликвидировать возгорание к 5:23.

Ранее KP.RU писал, что из пожара в одной из многоэтажек в центре Москвы спасли 11 человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.