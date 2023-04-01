Нутрициолог Андреева рассказала о продуктах, которые помогают быстрее насытиться и меньше есть Фото: pixabay.com

У людей после приема пищи повышается количество гормонов инсулина и лептина, благодаря которым мы и перестаем чувствовать голод. Но помимо этого, подсказать мозгу о насыщении могут и вкусовые рецепторы. Об этом рассказала в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

В организме человека для этого есть специальные клетки — танициты, которые получают информацию о еде через вкусовые рецепторы.

Они в свою очередь передают в мозг сигналы, которые и блокируют аппетит. Лучше всего эти клетки реагируют на сладкий вкус и вкус умами. Вкус умами получается за счет содержания аминокислоты в продуктах, а особенно хорошо мозг реагирует на лизин и аргинин.

Содержаться эти микроэлементы в таких продуктах, как: свинина и говядина, индейка и курица, а также в жирная рыба и печень.

Если добавить в свой рацион больше этих продуктов, то можно контролировать аппетит и гораздо быстрее чувствовать насыщение.

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