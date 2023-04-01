Орнитолог Рогов допустил, что кондора в московском зоопарке отравили специально. Фото: Московский зоопарк

Президент Ассоциации любителей птиц, врач-орнитолог Владимир Романов допустил, что кондора Кузю из Московского зоопарка, отравили специально. Это мог сделать кто-то из посетителей, который подкинул птице смертельное лакомство.

Хищника нашли в конце марта, бьющимся в судорогах в своем вольере. Ничего необычного в загоне пока не было обнаружено.

Эксперт делает вывод, что птицу отравили специально потому, что у кондоров очень выборочное питание и развитые рецепторы. Его не так просто ввести в заблуждение. Так что яд можно было дать только обманом.

В природе они питаются крысами, мясными продуктами, говядиной. Так как кондоры падальщики, так что пищеварительная система настроена на подпорченный продукт.

Так что отравить птицу пропавшим мясом не могли. А вот напичкать мясо ядом – легко.

- У них обоняние хорошо развито, вкусовые рецепторы тоже развиты хорошо. То есть его можно только обмануть, подсунуть туда отравленные специально продукты. Хлеб они не едят, сладости не едят, это чушь, — сказал Романов «Газете.Ru».

Орнитолог напомнил, что в зоопарках и раньше бывали факты намеренного отравления животных. Возможно, на этот раз использовали яд для крыс или тараканов.

- Посетители травят животных, которые находятся в клетках. Разные люди, вандалы, ходят и травят. Это просто намеренное отравление, значит, будет, мне кажется, уголовное дело, - сказал эксперт.

В настоящий момент кондор в тяжелом состоянии. Ему оперативно оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы. По камерам видеонаблюдения ищут людей, причастных к происшествию, пишет газета "Известия".

- Наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решетку какую-то еду, - отметили в зоопарке.

В зоопарке напоминают, что кормление животных на территории строго запрещено. Исключение, только контактная площадка и автоматы с кормом на берегах прудов, сообщает "360".

Тем временем,Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля.

Зайти в гости к обитателям можно будет с 9:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. А еще для удобства посетителей начнет работать два дополнительных входа, передает Москва 24.