Владимир Ефимов: на северо-востоке Москвы построят 15 объектов образования по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В Москве действует программа комплексного развития территорий (КРТ). По ней на неэффективно используемых участках проводят реорганизацию. Северо-Восточный административный округ (СВАО) стал лидером по числу образовательных объектов, планируемых к возведению по этой программе. Инвестпроекты наметили строительство 15 школ, детсадов и других образовательных учреждений.

— На неэффективно используемых территориях и в бывших промзонах столицы, одобренных для комплексного развития в 2022 году, планируется возвести 57 образовательных объектов общей площадью более 408 тысяч квадратных метров. Лидером стал Северо-Восточный административный округ: на участках общей площадью свыше 106 гектаров предполагается строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ, детских садов и других образовательных учреждений, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в СВАО построят школу искусств, восемь детских садов и шесть общеобразовательных школ. Объекты появятся на территории Бабушкинского, Бутырского, Ярославского районов, а также в Северном Медведкове и Останкинском.

— По объему такой недвижимости лидирует Бабушкинский район – здесь будущий застройщик сможет возвести детский сад, школу и детскую школу искусств площадью более 22 тысяч квадратных метров, — рассказал Гаман.

По объемам запланированной «образовательной» застройки после Бабушкинского идет Северное Медведково. Тут проектами предусмотрено порядка 19 тыс. кв. м недвижимости.

Программа КРТ позволит создать в столице около 550 тысяч рабочих мест. На неэффективно используемых территориях — часто это заброшенные промзоны — строят жилые кварталы, промышленные и коммерческие объекты. Инвестиционный эффект от программы оценивают в 7 трлн рублей. В бюджет поступит около 3 трлн рублей. Начать редевелопмент могут сами собственники участка, инвесторы, которых определяют по результатам торгов или городские операторы.