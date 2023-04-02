Забег «Апрель» на 5 километров начался в Москве

В Москве в воскресенье стартовал первый весенний забег «Апрель». Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

В Москве в воскресенье, 2 апреля, стартовал первый весенний забег «Апрель». На мероприятие зарегистрировалось около 6 тысяч участников. Им предстоит преодолеть пять километров, сообщает ТАСС.

Перед начало горожане поучаствовали в массовой разминке. Маршрут проходит по Аллее славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, открывая участникам виды на Москву-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники». В спортивном мероприятии участвуют все желающие старше 16 лет.

В этом году организаторы забега запустили много социальных проектов. Например, вместе с фондом «Искорка» собирают игрушки для «коробки храбрости». Все подарки передадут детям с онкологией.

Ранее KP.RU писал, что проект «культурный плоггинг» стартует в музее-заповеднике «Царицыно» 8 апреля. Участники мероприятия во время забега будут собирать мусор.