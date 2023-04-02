Семилетний мальчик утонул в бассейне на севере Москвы

Следователи осматривают камеры видеонаблюдения и допрашивают сотрудников спорткомплекса Фото: прокуратура Москвы

В Москве в одном из спортивных комплексов, расположенных на севере города, в бассейне утонул семилетний ребенок. По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека», сообщили KP.RU в пресс-службе столичного СК.

Трагедия произошел 1 апреля. Несовершеннолетний умер во время посещения бассейна. Следователи осматривают камеры видеонаблюдения, допрашиваю свидетелей и сотрудников спортивного комплекса. Изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В прокуратуре уточнили, что мальчик прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть.

Ранее KP.RU писал, что утром 26 марта мужчина утонул в бассейне частного спортклуба на юго-востоке Москвы. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Материалы дела передали в СК. Детали произошедшего уточняются.