Праздничную подсветку включили на Останкинской телебашне в День единения народов Беларуси и России

В День единения Белоруссии и России на Останкинской телебашне включили праздничную подсветку Фото: Иван МАКЕЕВ

В День единения Беларуси и России, 2 апреля, на Останкинской телебашне включили праздничную подсветку. На медиасфере транслируют российский и белорусский флаги и надпись «День единения народов Беларуси и России».

Кроме того, в акции принимают участие 29 российских регионов. Среди них - Нальчик, Брянск, Челябинск, Ярославль, Улан-Удэ, Калуга, Нижний Новгород, Пенза, Пятигорск, Тверь, Кызыл, Благовещенск, Великий Новгород, Тамбов, Казань, Черкесск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Кострома, Оренбург, Саратов, Тула и другие.

На медиасфере транслируют российский и белорусский флаги Фото: Иван МАКЕЕВ

День единения Беларуси и России – это праздник, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Праздник стал символом братства и дружбы между двумя народами, которые имеют множество общих исторических, культурных и экономических связей. Традиционно 2 апреля в Беларуси и РФ проводятся праздничные мероприятия, посвященные единству и сотрудничеству двух стран.