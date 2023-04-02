Футболисты студенческих команд устроили массовую драку Москве

Инцидент произошел 1 апреля на стадионе в центре столицы, один человек пострадал Фото: Shutterstock

В Москве произошел конфликт между футбольными командами в ходе отборочного этапа студенческих спортивных клубов. Пострадал один человек, сотрудники полиции доставили в отдел 16 человек для разбирательства, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 1 апреля на стадионе, расположенном по адресу ул. Плющиха д. 57 (спорткомплекс «Буревестник»). На троих задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Эта санкция предусматривает штраф или арест на 15 суток. С остальными спортсменами провели профилактическую беседу, их отпустили.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что 25 марта подростки устроили массовую драку возле цирка в центре Москвы. На двоих парней составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Детали случившегося выясняются.