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НовостиОбщество2 апреля 2023 12:57

Новогодние световые конструкции убрали с улиц Москвы

Все украшения будут храниться на складах до Нового года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Все декоративные конструкции будут использоваться повторно

Все декоративные конструкции будут использоваться повторно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве завершился демонтаж новогодних световых конструкций: шары, арки, световые тоннели и навесные гирлянды убрали со столичных улиц, сообщили на сайте столичной мэрии.

Все украшения оправили на специальные склады для хранения до следующего Нового года. Специалисты осмотрят их, очистят и при необходимости отремонтируют. Все декоративные конструкции будут использоваться повторно. Ими можно украсить весь город.

В этом году в новогодние праздники мегаполис украшали более четырех тысяч различных световых конструкций. Все они созданы с использованием современного энергосберегающего оборудования, поэтому потребляют в десятки раз меньше электроэнергии.

Ранее KP.RU писал, что в Москве с 1 апреля начался сезон работы летних веранд. Рестораны и кафе города смогут открыть в этом году около 3,5 тысячи точек.